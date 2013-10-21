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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 06:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆多头开始夺回控制权

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* 上周末段大幅拉回，几乎达到先前涨幅的61.8%

* 多头缓慢夺回失地，周一回升到有些关键移动均线上方

* 多月三角形预计在未来几天被突破--目标在105上方

* 长期50%费波纳奇水准在105.3

* 图表：link.reuters.com/huk93v(完)

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