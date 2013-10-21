美国与加拿大经济指标预测--10月22日-10月29日****

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 10月21日当周 10月22-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 9月 -- 0.14 1400 美国领先指标 9月 +0.6% +0.7% -- 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,479 10月22日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月19日当周 -- -0.7% 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加18 增加16.9 美国民间就业岗位(万个) 增加18 增加15.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.4 美国失业率 7.3% 7.3% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.3% +0.6% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月19日当周 -- +3.2% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 8月 -- 净流入311 1400 美国建筑支出 8月 +0.4% +0.6% 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 10月 -- 0 10月23日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 10月18日当周 -- 457.1 再融资指数 -- 2,060.8 1230 美国进口物价 9月 +0.2% 持平 出口物价 持平 -0.5% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 -- +1.0% 1400 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00% 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 113.5 10月24日(四) 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差395 逆差392 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月19日当周 34 35.8 四周均值(万人) -- 33.65 续请失业金人数(万人) 10月12日当周 287.5 285.9 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.5 52.8 1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 42.5 42.1 1500 美国堪萨斯城联储制造业指数 10月 -- 正4 10月25日(五) 1230 美国耐久财订单 9月 +2.0% 0.1% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- 0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% 1.5% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 75.0 75.2 消费者现况指数 -- 92.8 消费者预期指数 -- 63.9 1430 美国ECRI经济领先指标 10月18日当周 -- 130.4 -- 美国建筑许可修正值 9月 -- -- 10月28日当周 10月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 96.7 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.7% 产能利用率 78.0% 77.8% 1400 美国成屋待完成销售 9月 -- 107.7 成屋待完成销售(较上月) -0.5% -1.6% 1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 10月 -- 12.8 10月29日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月26日当周 -- -- 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年) +0.6% +1.4% 核心PPI(较上月) +0.1% +0.0% 扣除食品和能源 +1.2% +1.1% 1230 加拿大PPI(较上月) 9月 -- +0.2% (较上年) -- +1.7% 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月26日当周 -- -- 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都 8月 +0.6% +0.6% 会地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.4% +12.4% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大 +0.9% +1.8% 都会地区房价指数(较前月) 1400 美国企业库存 8月 +0.3% +0.4% 1400 美国消费者信心 10月 76.5 79.7(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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