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市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 07:14 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月22日-10月29日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    10月21日当周
    
    10月22-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    1230     美国芝加哥联储全国活动指数                         9月        --       0.14   
    1400     美国领先指标                                       9月     +0.6%      +0.7%
     --      美国联邦预算(亿美元)                               9月        --  赤字1,479    

   
    10月22日(二) 
    1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             10月19日当周        --      -0.7%
    1230    美国非农就业岗位(万个)                              9月     增加18   增加16.9
            美国民间就业岗位(万个)                                      增加18   增加15.2
            美国制造业就业岗位(万个)                                   增加0.5    增加1.4 
            美国失业率                                                    7.3%       7.3%
            美国平均时薪                                                 +0.2%      +0.2%
            美国每周平均工时                                              34.5       34.5
    1230    加拿大零售销售(较前月)                              8月      +0.3%      +0.6%
    1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           10月19日当周        --      +3.2%
    1300    美国整体资本净流动(亿美元)                          8月         --  净流入311
    1400    美国建筑支出                                        8月      +0.4%      +0.6%
    1400    美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   10月         --          0  
    
    10月23日(三)
    1100    美国抵押贷款市场指数                        10月18日当周        --      457.1
                      再融资指数                                            --    2,060.8
    1230    美国进口物价                                         9月     +0.2%       持平
                 出口物价                                                 持平      -0.5%
    1300    美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)             8月        --      +1.0%
    1400    加拿大央行利率决定                                            1.00%     1.00%
    1400    美国就业趋势指数                                     9月        --      113.5
    
    10月24日(四)
    1230    美国国际贸易收支(亿美元)                             8月   逆差395    逆差392
    1230    美国初请失业金人数(万人)                    10月19日当周        34       35.8
                      四周均值(万人)                                        --      33.65
                续请失业金人数(万人)                    10月12日当周     287.5      285.9
    1258    美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             10月初值      52.5       52.8
    1400    美国新屋销售年率(万户)                               9月      42.5       42.1
    1500    美国堪萨斯城联储制造业指数                          10月        --        正4
    
    10月25日(五)
    1230    美国耐久财订单                                       9月      +2.0%      0.1%
              扣除运输的耐久财订单                                        +0.5%     -0.1%
              扣除国防的耐久财订单                                          --       0.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  +0.6%      1.5%
    1355    路透/密西根大学美国消费者信心指数               10月终值       75.0      75.2
                               消费者现况指数                               --       92.8
                               消费者预期指数                               --       63.9      
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月18日当周        --      130.4
     --     美国建筑许可修正值                                   9月        --        --

    10月28日当周
    
    10月28日(一)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    1230    美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             9月         --       96.7      
    1315    美国工业生产(较前月)                               9月       +0.4%     +0.4%        
              制造业产出(较前月)                                         +0.4%     +0.7%      
                     产能利用率                                          78.0%     77.8%   
    1400    美国成屋待完成销售                                 9月         --      107.7        
 
                成屋待完成销售(较上月)                                   -0.5%     -1.6%
    1430    美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                  10月         --       12.8
    
    10月29日(二)
    1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             10月26日当周        --       --
    1230    美国生产者物价指数(PPI)(较上月)                    9月       +0.2%     +0.3%  
                                   (较上年)                              +0.6%     +1.4%
                核心PPI(较上月)                                          +0.1%     +0.0%        
                
                扣除食品和能源                                           +1.2%     +1.1%
    1230    加拿大PPI(较上月)                                  9月          --     +0.2%
                     (较上年)                                               --     +1.7% 
    1230    美国零售销售(较前月)                               9月       +0.1%     +0.2%
    1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           10月26日当周        --       --       
    1300    美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都            8月       +0.6%     +0.6%
           会地区房价指数(较前月)                                              
                   (较上年同期)                                         +12.4%    +12.4%
           美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大                       +0.9%     +1.8%
           都会地区房价指数(较前月)                                       
    1400    美国企业库存                                       8月       +0.3%     +0.4%
    1400    美国消费者信心                                    10月        76.5      79.7(完)
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