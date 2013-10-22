金砖国家：10月21日股汇市收盘纵览

路透10月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月21日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 近持平报1,042.66点。
中国股市：沪综指收升1.6%，新股扩容传言未兑现令成长股重返强势
香港股市：收高，腾讯升势抵消和记黄埔下跌的影响
中国汇市：人民币中间价和收盘迭创新高，然波动趋缓企稳态势显现
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拉美股市：巴西股市上涨，石油和矿业股涨势抵消了银行股跌势，但投资者仍将密切关注美国即将公布的重要经济数据。指标Bovespa指数 上涨0.61%，报55,713.98点。
拉美汇市：多数拉美货币下滑，投资者紧张地等待美国非农就业数据
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南非股市：跟随全球股市涨势触及纪录高位。综合指数 和Top-40绩优股指数 均刷新纪录收盘高位，涨幅都超过0.5%，收盘分别报44,926.71点和40,096.58点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，公债收益率上升
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印度股市：上涨至近三年来最高位，Larsen & Toubro大涨，此前该公司维持本财年财测不变，且外国投资者连续第十一个交易日买超，提振市场人气。指标BSE指数 涨0.05%，或11点，报20,893.89点，为2010年11月以来最高收盘位。NSE指数 上涨0.25%，或15.60点，报6,204.95点，突破6,200点心理关口。
印度汇市：印度卢比兑美元连续第二日下跌，受私营石油企业美元需求拖累，但外资持续流入股市提供了支撑。卢比兑美元 收在61.52/53卢比，周五收报61.27/28。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,514.390点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.08%至838.41点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.05%，报31.94750卢布；卢布兑欧元 跌0.16%，报43.73000卢布。(完)
(整理 张荻； 审校 李爽)