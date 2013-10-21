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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 07:33 BJT

更新版-美股业绩：麦当劳第三季营收略低于预期，并暗示第四季疲态或持续

麦当劳第三季在法国市场的同店销售录得一年来的首个增幅，而在德国的销售仍然不稳。法国是麦当劳在欧洲营收最大的市场。

麦当劳执行长Thompson在同分析师的电话会议中称，麦当劳缺乏在欧洲市场提价的能力。

该季度在日本和中国市场的同店销售双双下滑，从而拖累亚洲/太平洋、中东和非洲地区的业绩。基于这种业绩，麦当劳推迟了在中国等新兴市场再开新店。

高盛最近的一份调查显示，麦当劳在推出受欢迎的新食品方面落后于对手，可能会失去美国食客的青睐。

麦当劳第三季净利增长4.6%至15.2亿美元，合每股盈余(EPS)1.52美元，略好于汤森路透I/B/E/S的预估均值。营收增长2.4%至73.2亿美元。(完) (编译 李爽/侯向明； 审校 张荻/张涛)
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