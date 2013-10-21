EIA库存周报：美国10月11日止当周库欣原油库存自6月底以来首次上升

路透纽约10月21日 - 美国能源资料协会(EIA)周一发布的数据显示，美国10月11日止当周的原油库存增幅高于预期，库欣的原油库存则出现自6月底以来的首次上升。

库欣原油库存增长36.6万桶，达到3,299万桶，为6月28日当周以来的首次增加。

当周全美原油库存上升400万桶至3.745亿桶，超过路透访问的分析师预期的220万桶增幅。

“我认为这并不太让人意外，原油库存增加强化了供应充裕的局面，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

美国指标原油期货 周一盘中跌破每桶100美元，为7月以来首见，部分原因在于市场预期原油库存会增加。

EIA数据原定于10月16日发布，但由于当时政府部分关门而被推迟。但市场人士从美国石油协会(API)数据中获得一些线索，该报告在上周如期公布，其中的库欣库存数据与EIA报告关联紧密。

“我认为关键问题是，由于产量较高，我们看到油价与美元汇率的关联度下降，”Flynn称。

“即便欧元走强，股市坚挺，油价走势还是会越来越自行其事，我们在金融危机期间见到的那种关联性将被打破，”他说。

汽油库存减少260万桶至2.173亿桶，预估为增加10万桶；馏分油库存下滑180万桶，接近减少160万桶的预估水平。

炼厂产能利用率为86.2%，较前一周提高0.2个百分点，但低于夏季期间90%以上的水平。这归因于炼厂在夏季汽油消费旺季过后进行停产维护。

10月18日止当周库存数据将于周三1430GMT公布。(完)

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