版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 07:27 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月21日

(重发以调整格式)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:                    
                    
    公司名       股票代码    收盘价    涨跌    涨跌幅% 成交量
                    
    中国                    
    新浪          88.60    -2.47    -2.71    2481027
    搜狐          83.69    -2.37    -2.75     994922
    网易          71.40    +1.10    +1.56     530746
    百度        161.21    -4.70    -2.83    4505123
    亚信科技          11.68    +0.02    +0.13     118610
                    
    台湾                    
   台湾积体电路    18.98    -0.10    -0.52    2006716
    联电           2.14    +0.00    +0.00     377768
    日月光           4.97    -0.03    -0.60     116897
    硅品精密           6.06    +0.03    +0.41     504046
    和信超媒体      1.09    +0.03    +2.82     356595
    友达           3.34    -0.06    -1.76     350480
    中华电信          31.25    -0.52    -1.64      56194
    台湾国际航电    49.04    +0.18    +0.37    1124214
                    
    香港                    
    中国移动          52.98    -2.30    -4.16    444914
    中国联通          16.46    +0.03    +0.18    121204
    中国电信          53.16    -0.41    -0.77     15582
    中芯国际           4.04    -0.07    -1.70     39938
    电讯盈科           4.64    -0.14    -2.93      5519
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐