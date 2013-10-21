美股业绩：德仪第三季营收下滑，第四季财测不及分析师预期

路透旧金山10月21日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 公布意外偏低的第四季营收预估，令外界益发担心汽车、家电、电脑和工业产品用晶片的需求，并且推低其股价。

第三季用于汽车和通讯基础设施的晶片需求有所改善，在德仪缩减不赚钱无线晶片事业之际，有助于弥补营收。

“看来这些领域现在都在恶化，”Williams Financial分析师Cody Acree表示。

德仪财务长Kevin March周一接受专访时表示，他是基于这些领域正常的假期季节性因素来做出营收将较上季下滑的预期。分析师不同之处，在于他们考虑到需求方面正常的季节性变数。

德仪周一表示，第三季营收从去年同期的33.9亿美元降至32.44亿美元。第四季营收料将介于28.6-31.0亿美元之间。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第三季营收32.26亿美元，第四季则料为31.16亿美元。

March表示，在第三季，汽车厂商和工业客户以及游乐器和手机厂商的需求一如预期有所改善。

该公司公布第三季净利6.29亿美元或每股0.56美元，上年同期净利7.84亿美元，或每股0.67美元。

其并称，第四季每股获利料介于0.42-0.50美元之间。

德仪股价在Nasdaq市场收升0.69%至40.99美元，盘后交易跌3.44%。(完)