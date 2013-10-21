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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 07:32 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超290万股

路透10月22日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下单
情况：
                
 日股(单位：百万股)
 
 买单           15.0
 卖单           12.1
  -----------------
 净买单          2.9
  (完)
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