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市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 07:46 BJT

《美国重要政经日程》--10月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 美国9月非农就业报告

1300 - 财政部公布8月整体资本流动数据

1400 - 商务部公布8月建筑支出

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存数据

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

2030 - 美国石油协会(API)公布一周原油报告.

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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