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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 07:46 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月22日

* 头版头条:

--记者获悉，十八届三中全会有望对土地改革做出总体部署，未来一段时间土地改革具体路径倾向于地方先行试点，然后带动制度突破。

* 其他:

--继大气污染防治行动计划出台后，环保部自然生态保护司司长庄国泰表示，由环保部牵头制定的土壤环境保护行动计划已上报，最晚将于今年底明年初推出。

--天津滨海新区区长宗国英表示，目前滨海新区已完成所有申报自贸区的文件，获批的希望很大。

--东方明珠 与第九城市 签署意向书，东方明珠投资2,400万美元，认购九城旗下一款网游公司约20%股份。

--中国煤炭运销协会主任赫向斌表示，四季度煤炭市场总量宽松格局不会出现根本改观。如果冬季耗煤旺季因气候因素带动煤炭需求明显好于正常水平，则供求关系会再度阶段性地朝供求平衡方向回调。完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
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