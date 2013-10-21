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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 07:58 BJT

《全球汇市》美元跌势缓解，关注美国9月非农就业报告

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3674    1.3681     -0.05     +3.64    1.3194
 美元/日圆                      98.17     98.18     -0.01    +13.18     86.74
 欧元/日圆                     134.24    134.32     -0.06    +17.28    114.46
 美元/瑞郎                     0.9023    0.9019     +0.04     -1.44    0.9155
 英镑/美元                     1.6128    1.6145     -0.11     -0.76    1.6251
 美元/加元                     1.0305    1.0300     +0.05     +3.87    0.9921
 澳元/美元                     0.9653    0.9648     +0.05     -7.12    1.0393
 新西兰元/美                   0.8451    0.8449     +0.02     +2.03    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     94.760    94.720     +0.04     +5.14    90.130
 新西兰元/日                   82.960    82.960     +0.00    -41.09   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     158.33    158.51     -0.11    +12.43    140.82
 澳元/新西兰                   1.1416    1.1404     +0.11     -8.96    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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