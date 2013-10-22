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债券 | 2013年 10月 22日 星期二 08:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月22日-10月29日

路透10月22日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。        
            
 日期      时间     国家      规模      发行细节
 10/22              日本                20年期政府公债标售
 10/23              德国      20亿欧元  标售30年期债券
 10/24              日本                三个月期贴现国库券标售
 10/28     1350     法国                标售国库券(BTF)
 10/28              美国                标售两年期公债
 10/28              意大利              零息/BTPEI债券标售
 10/29              日本                两年期公债
 10/29              美国                五年期公债
 10/29              意大利              国库券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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