《全球主要国家债券发行预告》--10月22日-10月29日

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
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路透10月22日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特 别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/22 日本 20年期政府公债标售 10/23 德国 20亿欧元 标售30年期债券 10/24 日本 三个月期贴现国库券标售 10/28 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/28 美国 标售两年期公债 10/28 意大利 零息/BTPEI债券标售 10/29 日本 两年期公债 10/29 美国 五年期公债 10/29 意大利 国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。