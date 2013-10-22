《全球重要经济事件一览表》--10月22日-10月29日

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10月22日(二)
伦敦--英国央行副总裁宾恩在商业经济学家协会年会上致词(0810)。
伦敦--英国财长欧思邦在路透举办的活动上致辞。
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行总裁Bostjan Jazbec在一次商业会议上就斯洛文尼亚银行业问题发表讲话(1430)。
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就“知识、信仰和经济体系”发表演讲。
10月23日(三)
伦敦--英国央行公布10月货币政策委员会(MPC)会议记录。
哥本哈根--哥本哈根气候融资会议(Copenhagen Climate Finance Meeting)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka及丹麦央行总裁Per Callesen将出席。
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告并宣布利率决定。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至10月24日)。
西班牙马略卡岛--西班牙央行总裁林德举行记者会。
爱沙尼亚塔林--欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)举行记者会，发布金融稳定报告。
柏林--德国央行理事会成员Rudolf Boehmler就“德国央行在动荡时期维护稳定的作用”发表讲话。
10月24日(四)
伦敦--英国央行货币政策委员会委员威尔和前新西兰央行董事局主席Arthur Grimes参与外汇制度的专题讨论(1730)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在金融时报发表演讲并举行记者会。
墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在CFA Melbourne Institute年度投资会议上讲话(0300)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议。
奥斯陆--挪威央行政策制定执委会召开议息会议。
10月25日(五)
米兰--欧洲央行执委亚斯穆森在博科尼大学接受颁奖。
10月26日(六)
柏林--德国央行副总裁劳滕施莱格就欧洲债务危机及其对年轻人的冲击发表讲话(0900)。
10月27日(日)
上海--第10届中国国际金融论坛(CIFF)举行(至10月28日)。加拿大副财长Michael Horgan、亚洲开发银行副行长Lakshmi Venkatachalam和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme将参加。
马德里--欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问西班牙(至10月28日)。
10月28日(一)
暂无重要经济事件。
10月29日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 石冠兰)