重发-《新兴市场重要经济事件预告》--10月22日-10月29日

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10月22日(二)
新德里--印度财长齐丹巴南与国营银行主管开会，审视国营银行运营情况是否符合政府设定的目标(0700)。
巴西利亚--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚公布2013年巴西经济调查报告(1800)。
巴西利亚--葛利亚与巴西财长曼特加举行记者会。
首尔--韩国央行总裁金仲秀将与私人机构经济专家会谈。
10月23日(三)
开普敦--南非财长Pravin Gordhan向议会呈交中期预算政策报告(1200)。
哥本哈根--哥本哈根气候融资会议。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka和丹麦央行总裁Per Callesen将出席。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
10月24日(四)
以色列特拉维夫--耶路撒冷邮报2013年度外交会议。以色列财长Yair Lapid和司法部长Tzipi Livni将讲话。
首尔--韩国央行总裁金仲秀将会见在韩国经营业务的国内外银行领袖。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策委员会会议。
金边--亚洲开发银行将在柬埔寨启动亚洲经济一体化监测。
10月25日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
10月27日(日)
上海--第10届中国国际金融论坛(至10月28日)。加拿大副财长Michael Horgan、亚洲开发银行副总裁Lakshmi Venkatachalam、经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme和墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez将出席。
10月28日(一)
约翰尼斯堡--第八届非洲经济大会将召开，主题为“非洲地区一体化”(至10月30日)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将参会。
**10月29日(二)
东京--国际货币基金组织(IMF)举行“安倍经济学”座谈会。IMF亚太部主任Anoop Singh和副主任Jerry Schiff将发言。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 戴素萍)