欧洲金融：葡萄牙明年初将寻求预防性信贷额度，有信心不需第二次金援

路透伦敦10月21日 - 葡萄牙经济部长周一表示，该国明年初将设法与其国际贷款方磋商，给予预防性信贷额度，并有信心不需要求助第二次金援计划。

葡萄牙当前纾困计划于2014年中届期后，需回归债市融资。许多分析师认为，该国可能需从欧盟获得某种进一步支持。

“我们仍有些工作要做，需取得某些进展。但我们的目标是在2014年头几个月开始就预防性计划展开磋商，”经济部长Antonio Pires de Lima在主持记者早餐圆桌会后接受路透采访时称。

葡萄牙副总理Paulo Portas上月表示该国需结束当前纾困计划下的“受保护国时期”，而备用贷款将是完全不同的安排，当时即承认有此种计划的可能。

Pires de Lima承认国际社会对葡萄牙存有“认知的问题”，但驳斥表示，没有理由对该国感到悲观。