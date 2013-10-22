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债券 | 2013年 10月 22日 星期二 09:35 BJT

欧洲金融：德国仍认为被救援银行的债权人应分担损失--财政部

路透柏林10月21日 - 德国财政部周一表示，德国仍认为那些需要纳税人救助才能存活的银行，其次级债权人理应分担损失。

在7月30日致欧盟执委会的信件中，欧洲央行总裁德拉吉表示，在这种“预防性资本重组”的背景下强迫次级债权人接受损失，应该会损及次级银行债券。

在被问及德拉吉的信件时，德国财政部发言人拒绝直接评论，但表示德国政府的立场保持“不变”，认为债权人应照例参与国家救助，而不应成为例外。

这位发言人表示，“我们始终贯彻的原则是，债权人分担应成为规则，损失不应社会化，纳税人应受到保护。”(完) (编译 石冠兰 审校 隋芬)
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