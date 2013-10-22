《香港报摘》--其他报纸重要消息10月22日

*明报：

--阿里巴巴集团 力谷即时通讯软件“来往”以挑战腾讯 的“微信”，集团主席马云在内部邮件下令，命员工须使用“来往”，且每人要于11月底前将“来往”朋友量增加至100名以上，否则肯定没有公司红包。

--马云称，阿里巴巴集团在美国上市后的下一步，会找合适时机回上海上市，不会来香港了。

--港交所 称，决定放弃研究强制主板上市公司刊发季报，此举乃跟随欧盟取消强制季度报告的规定。

*星岛日报：

--中移动 第三季盈利按季倒退8.8%，是该公司历来第二次按季倒退，分析普遍指中移动业绩远逊市场预期，与即时通讯（OTT）的竞争及手机补贴大增有关。

--有熟知监管要求的人士分析，阿里巴巴集团只要确保到公司上市后，总裁职位仍能出自28名合伙人，将不会坚持占据董事局过半数提名权，香港监管机构亦能接受。

*苹果日报：

--上市公司粤首环保 前副主席郑洁贤涉串同女儿，诈骗近3,124万港元银行信贷案，辩方两度申请中止聆讯不果，其后更提出司法覆核，失败后上诉亦被拒。案件在区域法院重新开审，郑洁贤改口承认11项串谋诈骗罪，女儿则获律政司不提证供起诉。

--Franck Muller代理先施表行 预期截至今年9月30日止六个月中期纯利按年有所减少，主要归因于期内产生未变现汇兑亏损。

*东方日报：

--合和实业 主席胡应湘认为，近日发展商相继以减价方式开售新盘，主要是豪宅货尾单位，无助解决港人住屋需求，在未来对住宅需求增加的情况下，需要在土地供应下工夫。

--停牌八年、已进入除牌阶段的《成报》母公司成报传媒集团 宣布，其复牌建议终稿遭联交所拒绝，需要提交广告收益来源的专题报告，公司将继续停牌。

*文汇报：

--绿地集团昨表示，近日公司新签海南海口绿地空港产业城大型项目，总规划面积约1.35万亩，拟通过旧城改造建成综合性城市新城。此外，绿地今年前三季度实现业务经营收入超过2,200亿元人民币，全年有望突破3,300亿元。

--敏华控股 预期截至9月底止六个月净利润较去年同期将增长约1倍，利润增长主因包括收入增长理想、销售及一般行政开支占收入之百分比下降，以及来自外汇远期合约之收益。

*大公报：

--据知情人士透露，和记黄埔 上周宣布出售位于上海陆家嘴金融贸易区的东方汇经中心，买方是交通银行 。

--中环红棉路美利大厦酒店项目将于本周五截标，尽管近期地价持续回落，但测量师认为美利大厦并非住宅地，且挟项目地势较高兼邻近缆车站等优势，有条件打造成优质酒店，所以维持其估值在30亿港元，每尺地价约9,229港元。（完）

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