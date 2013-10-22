更新版 1-中国公开市场：逆回购阶段性退出信号明确，人民币升值外占大增提供条件

* 继上周四14天逆回购暂停后，七天期品种跟进取消

* 逆回购阶段性退出信号基本明确，以控制信贷增速

* 人民币强劲升势，外汇占款大增提供条件 (新增市场评论和背景)

路透上海10月22日 - 继上周中国央行警示信贷增长过快，周四暂停公开市场14天逆回购后，今日七天期品种亦缺席，从而释出该操作工具阶段性退出的明确信号。业内人士称，未来两个月将进入财政存款投放高峰期，加上近期人民币汇率升势强劲，外汇占款大增都为其退出提供了条件。

他们并表示，央行停止逆回购，应还是想通过合理控制流动性，进而达到对信贷等指标的调控目标。另外，条件具备时，未来不排除公开市场重启正回购，甚至央票等工具的可能。

业内人士稍早透露，中国人民银行公开市场今日未进行任何操作。央行上周二进行了100亿元人民币的七天期逆回购，但预警信贷增速偏快后，上周四暂停了例行的14天期逆回购操作。

上海一银行交易员称，人民币汇率走强，导致外汇占款增长预期强劲。在此情况下，央行停止逆回购，“是想控制流动性保持均衡。”

中国9月外汇占款增量扩大至1,264元，因美联储维持宽松政策不变，加之人民币升值预期增强，促使外汇资金再度加速流入中国，预计年内外汇占款将继续稳中有升。

回顾央行上周三发布的新闻稿，在对下阶段银行体系流动性仍保持信心的同时，央行强调说，近期贷款增速相对还是较快，特别是在外贸顺差继续扩大，外汇大幅流入的情况下，货币信贷扩张的压力仍然较大。

包括到期续做的55亿元三年期央票，上周公开市场净回笼额445亿元。

据路透统计，本周将有共计580亿元人民币的逆回购到期，而无央票到期。这意味着不考虑新的操作，到期部分即将从市场回收580亿元的资金。

虽然本周面临着密集的税款上缴，但因外汇占款增势明显，以及对未来两个月财政存款大量投放的预期，自上周四央行暂停逆回购以来，资金面整体变动有限。今日早盘隔夜和七天期回购利率仅在一个基点(bp)上下波动，14天期品种更是跌近8个bp。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 580

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