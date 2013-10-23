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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 09:02 BJT

《台湾重要政经日程》--10月23日

===================今日重要政经消息=====================

10/23(三)

--09:00 中华经济研究院〞放射性废弃物处置〞研讨会。

--09:50 2013台湾雷射产业国际展。

--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月较去年同期减少0.70%。

=================近期重要政经消息======================

*10/24(四)

--亚洲证券论坛年会。

10/25(五) *--亚洲证券论坛年会。

--16:10 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增5.41%。

10/31(四)

--14:00 国泰金控 投资人说明会。

11/5(二)

--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数，上月为年增0.83%。

--16:10 央行公布10月外汇存底，上月末为4,126.11亿美元。

11/6(三)

--联电 公布第三季获利。

--14:00 宏基 公布第三季获利。

11/7(四)

--16:00 财政部公布9月出口金额年变动率，上月为年减7%。

11/8(五)

--台积电 公布10月营收。

--联电 公布10月营收。

11/20(三)

--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。

11/21(四)

--16:00 经济部公布10月外销订单金额年变动率；上月为年增2%。

*11/22(五)

--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。

11/26(二)

--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。

11/29(五)

--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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