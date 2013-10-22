台湾汇市：台币/美元早盘实质交投微贬，市场观望美非农数据

路透台北10月22日 - 台币兑美元 周二早盘实质交投稍贬。汇银人士表示，盘初外商有买有卖，但力道都不大，台币盘初与韩元走势皆略微偏弱，但市场仍在等待周二美国就业数据出炉。

汇银人士表示，台币汇价若贬至29.3-29.4附近则见到出口商的卖单，但挂单的金额倒也不算很多；外商盘初则有买有卖，动作并不大。至于央行尚未见到特殊动作。

美元周二在亚洲时段早盘站稳脚跟，守在八个月低点上方，因为投资者针对手中的仓位进行对冲，以防推迟公布的美国9月非农就业报告较预期强劲。美元指数 微升至79.725，守在上周五低点79.478上方，但自上周三以来仍下跌逾1%。

一位本地商银交易人士表示，近期非美货币有些获利了结的压力，走势偏弱。只不过，市场仍然在等待美国非农业就业数据今晚公布，目前仅做部位些许微调。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日略 缩小，当地时间10:02，美元/台币指标一个月期 报价约在29.366/379间，上日收盘在29.360。

本地时间10:03时，受央行持续引导台币收盘价走弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升6.3分报29.419。盘初台币兑美元实质主要交投在29.41-29.43，上交易日则落在29.39-29.45。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间约10时，台股 跌0.19%报8,402.95点。观望台股后续动态。

* 本地约09:50时，台北外汇交易中心的台币/美元成交量至1亿美元，上日同时间约0.91亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.39-29.44

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