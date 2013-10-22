韩国个股：现代汽车将推出新款索纳塔和Genesis，旨在吸引更多受众

路透首尔10月22日 - 韩国现代汽车 约五年来首次对主要车型作出重大改变，但市场对车型改变的乐观看法可能将消退，因一些业内人士质疑新设计对于国际审美来说是否过于保守。

现代汽车在韩国本土市场正面临激烈竞争。自由贸易协定为美国、日本和欧洲竞争对手打开了大门，这些竞争对手正在现代汽车曾占主导地位的市场夺走一些份额。

为了更好地展开竞争，现代汽车计划最早下月初推出明显重新设计的新款Genesis大型轿车，明年初推出改造后的索纳塔(Sonata)中型轿车，不过这两款汽车可能都不会使用新型引擎。

现代汽车料将把索纳塔汽车硬朗的车身线条变得柔和一些，以吸引更多受众，并提高不断下降的销量，尤其是在韩国本土。但此举在美国等其他重要市场可能产生适得其反的效果，现代汽车的华丽车型在美国市场更受欢迎，过去几年这种风格已帮助其在美国站稳了脚跟。

“这两个新款车型首次反应了现代汽车设计语言变得更温和，而且是带动其增长的关键，”Sang Alexander Koo教授称，此前其是现代汽车关联企业起亚汽车 的设计师。

“尽管新索纳塔将吸引保守的消费者，但其带来的影响将没有目前车型那么强烈...新索纳塔可能会得到与目前车型较为不同的看法。一些人会说变化非常小，其他人则可能会喜欢这样，因为车型更柔和，”Koo称。

现代汽车发言人Brian Sir表示，该公司“相信自身的流体雕塑设计语言将继续获得相当大的成功”。

外界高度预计，对老产品的改造将帮助现代汽车提高售价，并逆转今年获利可能自2008年来首次下降的局面。过去三个月中，现代汽车股价累计涨18%，目前接近纪录高位，表现优于丰田汽车 、大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 和通用汽车 。

现代汽车将于周四公布7-9月业绩，根据汤森路透I/B/E/S数据，该公司料公布净利较上年同期持平于2.19万亿(兆)韩元(20.6亿美元)。根据汤森路透StarMine数据，2013年现代汽车获利料下降3%，但明年或将反弹9%。(完)