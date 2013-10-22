《热点透视》飞利浦在节流上难走更远，提升业绩要靠开源

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott 编译 隋芬

路透伦敦10月21日 - 到目前为止，飞利浦 业绩好转的故事背后，一直有着成本削减措施。这家荷兰的电子产品集团在砍掉1.83亿欧元费用后，第三季利润涨了将近两倍。而投资者目前看来十分满意。10月21日他们把飞利浦的股价推高了6%，当天飞利浦管理层指出，今年公司又找到了1亿欧元的节支项目。该公司股价自6月以来已涨25%。

飞利浦已规划的砍成本措施还要实施两年，而且它也可能继续找到更多能够削减的地方。这应该意味着新的利润率目标能够实现。在扣除重组成本和一次性支出后，该公司第三季未计利息、税项与摊销的利润与营业收入之比，从去年的8%升到了11%。今年9月，飞利浦定下的目标是12%至14%。

尽管如此，飞利浦还是需要把眼光放到成本削减之外。以当地货币计算的营收只增长了3%。在不计荷兰的六个最大市场中，只有中国的九个月营收取得了较大增长。

飞利浦最大的业务--医疗保健品部门也不强劲；该部门在第三季集团营收中占到42%的比重。同店销售连续第二个季度较上年持平，而业内对手近来都有更好成绩。飞利浦希望从一个纯粹的科技供应商，转型为一家为医院提供特制服务的顾问机构。但对于奥巴马在美国医保改革的担忧，影响了这方面的生意。美国的医院现在不愿意花钱。

相比之下，飞利浦最小的业务--消费品部门的营收增长了9%。该公司的婴儿奶瓶与电动牙刷都尤其受到欢迎。而创新也收到了回报。一款新的空气净化器在中国一些高污染的城市畅销，另外飞利浦也大肆宣传其推出了全球第一款激光剃须刀。

飞利浦也在迎接数码世界的改变：它刚刚签署了一笔协议，将把其为布宜诺斯艾利斯提供的91,000个路灯连接成一个计算机控制的网络。虽然成本削减没停，但执行长Frans van Houten使集团的研发支出占营收的比重保持在了8%左右。这说明，飞利浦最终会找到提升长期营收增长的渠道，来搭配短期的成本削减措施。