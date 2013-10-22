中国债市：短期资金忧虑致IRS续涨，逆回购退出应无碍流动性整体稳定

路透上海10月22日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二续涨，幅度在3个基点(bp)左右。因集中缴税尚未结束致短期资金忧虑不减，且公开市场逆回购退出信号基本明确。
不过交易员认为，根据以往经验，11-12月财政存款投放比较多，加上外汇占款回升趋势明显，即使逆回购阶段性退出，跨过本月，年内流动性整体稳定应无碍。
北京一银行交易员称，虽然今日七天回购加权利率基本持稳，但缴税尚未结束忧虑不减。IRS上行“还是对(短期)资金情况有担忧。”
继上周中国央行警示信贷增长过快，周四暂停公开市场14天逆回购后，今日七天期品种亦缺席，从而释出该操作工具阶段性退出的明确信号。业内人士称，未来两个月将进入财政存款投放高峰期，加上近期人民币汇率升势强劲，外汇占款大增都为其退出提供了条件。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9500/4.0500 3.9875/4.0675 4.0750/4.1550 4.1950/4.2875 4.2047/4.4527
上日 3.9113/4.0133 3.9380/4.0180 4.0220/4.1000 4.1440/4.2340 4.1627/4.4107
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变动 +0.0387/+0.0367 +0.0495/+0.0495 +0.0530/+0.0550 +0.0510/+0.0535 +0.0420/+0.0420
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,586.49亿元，较8月的2,088.66亿元减逾两成。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)