中国汇市：人民币早盘走弱，波动续缓静待美国非农就业数据

* 人民币即期早盘走弱

* 中间价脱离纪录新高而回落

* 结购汇日趋均衡，波动续缓

* 市场谨慎观望将出炉的美国就业数据

路透北京10月22日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走弱，受中间价脱离昨日纪录新高，且回落幅度略超预期影响。交易员称，盘间结购汇日趋均衡，低价美元吸引更多客盘购汇，令人民币汇价走弱。

交易员称，早盘交投清淡，但中间价走弱的幅度超过预期，吸引美元空头回补，但人民币升值仍是大方向，结汇盘亦继续出击，整体结购汇趋向均衡，市场在6.0920-6.0950之间形成盘整，尤其是美国非农就业报告即将出炉，市场情绪谨慎。

“今天没有太大波动...（美元）中间价上的多一点，比较意外，但后来结汇flow一出来，市场就基本回到昨天收盘价位置了。”他说。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.0942元，上日收报6.0925元。今日人民币兑美元中间价 为6.1395元，上日中间价为6.1352元。

上海一股份制行交易员指出，和上周相比，这几天波动幅度缓和了很多，每天可能就几十个点波动，虽然大方向仍是人民币升值，但监管层亦会把握一个节奏，不会升得太快，估计短期人民币将会盘整一段时间。

人民币即期上周出现突破性走势，周初一举突破6.12关卡后，至昨日已连续六天创收盘新高，上周整周收升近0.4%。

全球汇市方面美元周二小幅上扬，守在八个月低点上方，因为投资者针对手中的仓位进行对冲，以防推迟公布的美国9月非农就业报告较预期强劲。

对于美国即将公布非农就业数据。分析师认为，如果美国非农就业数据强劲，投资者很可能将其作为买入美元的理由；如果数据令人失望，则可能令市场愈加预期美联储今年将不会缩减购债规模。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1540/70，上日尾盘为6.1520。

北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0877/02元，上一交易日尾盘报6.0866元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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