路透基点：分众传媒贷款修正案的分配额度已公布

整体12.75亿美元定期贷款的利率将减少25基点。上笔银团贷款于3月结案时，根据未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)1.95倍的杠杆比率，10.75亿美元定期贷款的原本利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525基点。牵头行获得的最高综合收益为611.45基点。

支持杠杆收购的总计15.25亿美元债务融资中，有一笔4.50亿美元过桥贷款。这笔过桥贷款偿还后，贷款利率已经根据杠杆比率进行修改。消息人士表示，鉴于分众传媒7月已经全部偿还该过桥贷款，基于2.25倍或更高的杠杆比率，贷款利率改为较LIBOR加码475基点。因此，新的贷款利率将为较LIBOR加码450基点左右。

对承贷展期的现有贷款行将获得75基点的改单费，所有加入新贷款的银行将获得300个基点。最初的收购融资案是对于承贷7,500万美元或更多的银行，支付300个基点，对承贷5,000万至7,500万美元的银行支付250基点。

初始的收购融资案的牵头行兼簿记行是，中国国家开发银行香港分行、中国民生银行、工银国际、美银美林、花旗、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞银、台湾银行香港分行和台新国际商业银行。另有七家以牵头行身份加入。

收购财团中包括美国私募股权机构凯雷投资集团、中国企业复星国际、分众传媒主席江南春、方源资本、中信资本(Citic Capital Partners)和中国光大控股有限公司。(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)