更新版 1-新债招标：国开行增发债定位均近历史高端，政策谨慎意味更浓

* 国开行福娃债定位均落近历史同类债高端

* 然需求情况依然不温不火

* 对已在切换资产摆布的机构吸引力早已不足

* 逆回购阶段性退出，令政策谨慎意味更加浓厚 (新增市场评论和更多背景)

路透北京10月22日 - 中国国家开发银行 周二招标的五期固息债(市场俗称“福娃债”)，中标收益率均落近历史同类债高端，然需求情况依然不温不火。市场人士表示，利率市场化进程深入的大环境中，纵是收益较以往高企，但对已在切换资产摆布的机构吸引力早已不足；加之逆回购阶段性退出，令政策谨慎意味更加浓厚，新债利率节节走高。

中债登政策性金融债发行利率历史数据显示，国开一年新债结果接近年内所创历史新高4.58%，三年期品种则创近15年来新高，五年期以上中长品种则创近六年来新高，各品种均距历史高点很近。

“在(新债)供给高峰的末端，大家的需求都有点弱，目前也看不到央行(政策)放松的迹象，”北京一国有大行资深债券交易员称，“现在的大环境，传统领域的配置需求都在弱化。”

深圳一券商固定收益研究员并指出，新债供给层出不穷，本来就已令市场承压很重；央行阶段性暂停逆回购，收紧流动性的态度更是令市场谨慎，进一步利空债市。

若干国开债承销商均表示，央行货币政策的变化确有对新债，尤其是对中短期新债招标情况产生一定的影响。其中一家更是直言，其参与投标，更多地是缘于保住明年国开债承销资格的考虑。

上海一大型银行交易员分析了三年期和五年期品种的不同表现，他说，五年期收益水平距中长端更近，相对价值更好，故招标情况也更显暖。

此次新债招标具体结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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中标利率 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

预测均值 4.56% 4.85% 4.96% 4.99% 5.01%

投标倍数 2.46 1.79 2.15 2.42 1.84

边际中标收益率 -- -- -- 5.03% --

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为4.6171%、4.8512%、4.9803%、5.0087%和5.0000%。可比今年第36-40期五期固息债最新成交收益率分别为4.6362%、4.8529%、4.9830%、5.0118%和5.0015%。

继上周中国央行警示信贷增长过快，周四暂停公开市场14天逆回购后，今日七天期品种亦缺席，从而释出该操作工具阶段性退出的明确信号。业内人士称，央行停止逆回购，应还是想通过合理控制流动性，进而达到对信贷等指标的调控目标。另外，条件具备时，未来不排除公开市场重启正回购，甚至央票等工具的可能。

本次增发债的具体条款如下：

第43、44、45、46、47期固息债

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发行总量 1/3/5/7年均不超50亿元，10年均不超40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息

招标方式 1/3/5/10年采用单一利率（荷兰式）招标

7年采用多重利率（美国式）招标

缴款日/起息日 10月24日

分销期 10月23日-10月24日

上市日 1年：10月28日

3/5/7/10年：10月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留