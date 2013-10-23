《中国债券市场每日交易备忘》--10月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币10年期续发国债上午9:30-10:30招标招标，收益率预测均值4.14% 南阳投资集团18亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，利率上限7.40% 中国海运集团20亿元六个月期限超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和建设银行主承 华电集团15亿元九个月期限超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和建设银行主承 通裕重工 4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 广州交通投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和交通银行主承 浙江古纤道新材料股份有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行和工行主承 浙商证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，农业银行主承 林州重机 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 山东宏桥新型材料有限公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 方正证券 15亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，交行/招行等主承 北京控股集团40亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和北京银行主承 河南日报报业集团3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部315.5亿元七年期固息国债130020，票面利率4.07% 农发行100亿元五年期固息债130425，票面利率4.80% 华融金融租赁4亿元三年期浮动利率(一年定存基准)金融债1322007，基本利差2.5% 华融金融租赁4亿元五年期浮动利率(一年定存基准)金融债1322008，基本利差2.70% 无锡城市发展集团15亿元七年期固息债1380299，票面利率6.10% 郫县国有资产投资经营公司10亿元七年期固息债1380300，票面利率7.25% 株洲城发集团20亿元七年期固息债1380301，票面利率6.95% 十堰市城市基础设施16亿元七年期固息债1380302，票面利率6.88% 新沂市城市投资发展15亿元七年期固息债1380314，票面利率7.39% 五矿集团30亿元九个月期超短融011333008，票面利率5.20% 东方证券25亿元三个月期短融071308004，票面利率5.35% 无锡灵山文化旅游集团2.3亿元一年期短融041365010，票面利率5.80% 东北特殊钢集团7亿元一年期短融041356038，票面利率6.80% 步步高投资集团12亿元五年期中票101353012，票面利率7.00% 中电投远达环保集团0.5亿元一年期短融041358069，票面利率5.80% ============================================================================ 三、缴款： 中国财政部240亿元两年期固息债130021，票面利率3.77% 进出口行140亿元五年期固息债130325，票面利率4.85% 农发行100亿元两年期固息债130426，票面利率4.75% 重庆市涪城建设开发9亿元七年期固息债1380290，票面利率7.30% 天津宝星工贸10亿元七年期固息债1380307，票面利率7.10% 湛江基础设施建设12亿元七年期固息债1380312 ，票面利率6.93% 国电集团50亿元九个月期超短期融资券 浙江龙盛 6亿元一年期短期融资券 山东高速集团30亿元一年期短融 重庆高科集团3.5亿元一年期短融 招商证券 30亿元三个月期短融 蚌埠玻璃工业设计研究院4亿元一年期短融 中炬高新 3亿元一年期短融 江西省高速公路投资集团15亿元三及七年中票 长沙市轨道交通集团15亿元五年期中票 珠海格力集团15亿元三年期中票 新疆生产建设兵团建设工程(集团)7亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 武汉市水务集团10亿元一年期短融041264032到期兑付，票面利率4.99% 国开行300亿元七年期固息债060225到期兑付，票面利率3.11% 东方证券24亿元91天期短融1390056到期兑付，票面利率4.90% 财政部160亿元20年期固息国债010011付息，票面利率3.85% 财政部240亿元30年期固息国债080020付息，票面利率3.91% 国开行240.7亿元10年期固息债080217付息，票面利率3.68% 财政部280亿元20年期固息国债120006付息，票面利率4.03% 进出口行299.4亿元三年期固息债120316付息，票面利率3.72% 大兴安岭林业集团13亿元七年期固息债1280342付息，票面利率7.08% 上海闵行城市建设16亿元七年期固息债1280343付息，票面利率6.48% 大庆城市建设投资22亿元七年期固息债1280344付息，票面利率6.55% 昆明产业开发投资20亿元七年期固息债1280345付息，票面利率6.46% 伟星集团有限公司5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280346付息，票面利率6.30% 福州京福高速公路6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280348付息，票面利率6.55% 靖江市滨江新城投资8亿元六年期固息债1280349付息，票面利率6.80% 兴化市城市建设投资12亿元六年期固息债1280350付息，票面利率7.25% 寿光市金财公有资产12亿元七年期固息债1280353付息，票面利率6.70% 三花控股集团4亿元三年期中票1282411付息，票面利率5.49% 舟山港股份7.3亿元三年期中票1282412付息，票面利率6.20% 马鞍山市城市发展投资集团8亿元五年期中票1282413付息，票面利率6.10% 国家开发投资公司25亿元10年期中票1282414付息，票面利率5.18% 国开行50亿元一年期(三个月shibor基准)浮息债130232付息，基本利差-0.65% 国开行50亿元三年期(三个月shibor基准)浮息债130233付息，基本利差-0.10% 国开行100亿元五年期(三个月shibor基准)浮息债130234付息，基本利差0 国开行100亿元七年期(三个月shibor基准)浮息债130235付息，基本利差0.14% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强周二表示，中国政府性债务总体上处在安全可控范围内，未来将继续严控赤字率。 --中国央行货币政策委员会委员宋国青周二表示，中国央行的政策可能略微收紧一点，因通胀率在上升，但还 是以公开市场操作等微调手段为主。 --中国金融期货交易所表示，将于11月8日面向全市场开展股指期权仿真交易，该交易选择沪深300指数<.CSI30 0>为标的，合约行权方式为欧式。 10/24公布10月汇丰制造业PMI初值 (9月51.2) 10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月12.8%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳; 审校 丁淑琴/康熙泽)