《综述》美国9月就业岗位预计增加18万，受政府关门影响晚两周公布

数据料显示9月政府部门就业岗位没有什么变化，8月为增加1.7万个。分析师认为，8月的增长就部分归因于新学年开始之际的季节性波动影响。

在民间部门，信息业的就业预计出现反弹，8月时减少1.8万个岗位。

建筑业料无多大变化，该领域在最近几个月一直较为疲弱，表明房屋建筑活动的趋缓。

制造业料将录得温和就业增长，零售业料再次表现出强劲的雇聘势头。

就业报告的其它分项细节料将呈现出令人鼓舞的迹象，比如平均时薪预计增长0.2%，每周平均工作时间料持稳在34.5小时。（完）