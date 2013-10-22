《综述》美国9月就业岗位预计增加18万，受政府关门影响晚两周公布

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
数据料显示9月政府部门就业岗位没有什么变化，8月为增加1.7万个。分析师认为，8月的增长就部分归因于新学年开始之际的季节性波动影响。
在民间部门，信息业的就业预计出现反弹，8月时减少1.8万个岗位。
建筑业料无多大变化，该领域在最近几个月一直较为疲弱，表明房屋建筑活动的趋缓。
制造业料将录得温和就业增长，零售业料再次表现出强劲的雇聘势头。
就业报告的其它分项细节料将呈现出令人鼓舞的迹象，比如平均时薪预计增长0.2%，每周平均工作时间料持稳在34.5小时。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。