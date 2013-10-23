主要国家经济指标预测--10月23日****

路透10月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +1.8% +2.4% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.2% 0645 法国企业景气指数 10月 98 97 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差5.6 0830 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 10月 0-9-0 0-9-0 1100 美国抵押贷款市场指数 10月18日当周 -- 457.1 再融资指数 -- 2,060.8 1230 美国进口物价 9月 +0.2% 持平 出口物价 持平 -0.5% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 -- +1.0% 1400 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00% 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 113.5 1400 欧元区消费者信心指数 10月 负14.40 负14.9 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 41.7 45.2 出口(亿新西兰元) 34.5 33.3 贸易收支(亿新西兰元) 9月 逆差7.5 逆差11.91 贸易收支(亿新西兰元) 截至9月的一年 逆差21.2 逆差20.6 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,807 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,436 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 顺差24.9 -- 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 93.68 -- 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余5.62 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月19日当周 +1.4% -- 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加14.8 增加18 美国民间就业岗位(万个) 增加12.6 增加18 美国制造业就业岗位(万个) 增加2 增加0.5 美国失业率 7.2% 7.3% 美国平均时薪 +0.1% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月19日当周 +2.9% -- 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 10月 正1 -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下: * 美国8月国际贸易收支 待定 * 美国9月进出口价格 10月23日 * 美国9月生产者物价指数(PPI) 10月29日 * 美国9月零售销售 10月29日 * 美国9月消费者物价指数(CPI) 10月30日 * 美国9月实质所得 10月30日 * 美国9月房屋开工率 11月26日 * 美国8月整体资本净流动 10月22日 * 美国9月工业生产 待定 * 美国8月建筑支出 10月22日 * 美国9月就业趋势指数 待定 * 美国8月工厂订单 11月4日 * 美国8月耐久财订单修正值 待定 * 美国8月批发(趸售)库存及销售 10月25日 * 美国9月领先指标 待定 * 美国8月企业库存 10月29日 * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI 待定 * 美国9月联邦预算 待定