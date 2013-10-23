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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 09:13 BJT

****主要国家经济指标预测--10月23日****

路透10月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值      前值
    0030     澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第三季        +0.8%      +0.4%
                                    (较上年同期)                         +1.8%      +2.4%
                 央行CPI加权中值(较前季)                                 +0.6%      +0.7%
                                (较上年同期)                             +2.3%      +2.6%
                 央行CPI截尾均值(较前季)                                 +0.6%      +0.5%
                                (较上年同期)                             +2.1%      +2.2%
    0645     法国企业景气指数                                10月          98        97
    0800     意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                   9月          --      顺差5.6 
    0830     英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)      10月        0-9-0      0-9-0
    1100     美国抵押贷款市场指数                        10月18日当周      --       457.1
                       再融资指数                                          --      2,060.8
    1230     美国进口物价                                     9月        +0.2%       持平
                 出口物价                                                 持平      -0.5%
    1300     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)         8月          --       +1.0%
    1400     加拿大央行利率决定                                           1.00%     1.00%
    1400     美国就业趋势指数                                 9月          --       113.5 
    1400     欧元区消费者信心指数                            10月       负14.40    负14.9 
    2145     新西兰进口(亿新西兰元)                           9月         41.7       45.2
                   出口(亿新西兰元)                                       34.5       33.3
                   贸易收支(亿新西兰元)                       9月      逆差7.5     逆差11.91
                   贸易收支(亿新西兰元)                 截至9月的一年  逆差21.2    逆差20.6
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周          --      买超3,807
             外资投资日本股票(亿日圆)                                      --      买超1,436
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    10月22日(一)        
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      现值     预估值
    0600    瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                9月     顺差24.9    --  
    0830    英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                    9月     93.68       --      
            公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                           盈余5.62      --     
    1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             10月19日当周     +1.4%      --      
    1230    美国非农就业岗位(万个)                              9月    增加14.8    增加18   
            美国民间就业岗位(万个)                                     增加12.6    增加18   
            美国制造业就业岗位(万个)                                    增加2      增加0.5    
            美国失业率                                                   7.2%       7.3%       
            美国平均时薪                                                +0.1%       +0.2%      
            美国每周平均工时                                             34.5       34.5       
    1230    加拿大零售销售(较前月)                              8月     +0.2%       +0.3%      
    1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           10月19日当周    +2.9%        --      
    1400    美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   10月       正1        --         
   
    
 
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下:    
        
    * 美国8月国际贸易收支                     待定
    * 美国9月进出口价格                       10月23日
    * 美国9月生产者物价指数(PPI)              10月29日
    * 美国9月零售销售                         10月29日
    * 美国9月消费者物价指数(CPI)              10月30日
    * 美国9月实质所得                         10月30日
    * 美国9月房屋开工率                       11月26日
    * 美国8月整体资本净流动                   10月22日
    * 美国9月工业生产                         待定
    * 美国8月建筑支出                         10月22日
    * 美国9月就业趋势指数                     待定
    * 美国8月工厂订单                         11月4日
    * 美国8月耐久财订单修正值                 待定
    * 美国8月批发(趸售)库存及销售             10月25日
    * 美国9月领先指标                         待定
    * 美国8月企业库存                         10月29日
    * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI          待定               
    * 美国9月联邦预算                         待定
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