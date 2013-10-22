重发-《Russell专栏》中国成全球最大石油进口国，其实没有听起来那么美

(重发以去掉标题赘字)

撰稿 Clyde Russell 编译 田建华/朱晓军

路透澳洲朗塞斯顿10月22日 - 中国跃居全球最大石油净进口国，这事是像听起来那么美呢，还是得小心看待？

正如在中国屡见不鲜的情形一样，石油数据也显得相互矛盾，对油市现状和未来趋势发出混沌不清的信号。

中国9月原油进口达到创纪录的每日625万桶，较上年同期增长27%，刷新了7月创下的615万桶纪录。

这使得中国超越美国成为全球最大石油净进口国，而根据美国能源资料协会(EIA)，这种情况可能将持续。

但与此同时，中国9月的表观石油需求较上年同期减少1.8%，至每日961万桶。这是17个月以来首次同比下滑。

表观需求指的是原油加工量加上成品油净进口，这一数据今年大多数时间显得疲软不振，8月份更曾至每天938万桶的一年低位。

一般而言，原油进口强劲而表观需求疲软的可能解释是库存发生变化，但中国官方并不公布库存数据。

过去三个月中国强劲的石油进口，可能是在新炼厂设备投产之前，提早补充存货和增加商业库存。

也有可能是炼厂检修减少总产量，从而使得表观需求弱于实际需求。

不过，其他一些数据也使得中国需求到底有多强如坠迷雾。

今年前九个月原油进口平均为每日564万桶，较上年同期高出31万桶，或5.8%。

这听起来是个挺不错的增长率，但是值得注意的是，炼油产品出口也增加了，而且增速更快。

中美两国石油净进口图表，可点击(link.reuters.com/zyp73v)

前九个月炼油产品出口为每日57.1万桶，增长20%或约9.7万桶。

这意味着中国将石油进口增长的将近三分之一，转为油品再次出口。

海关数据显示，2013年1-9月汽油出口较去年同期增长77%，轻柴油出口跳增92%。

需要指出的还有，炼油产品的进口也呈现上涨，只是增速要低于油品出口。

油品进口额增长5.2%，相当于日均约81.4万桶，增幅最大的是石脑油和石油焦炭，分别增长36%和46%。

有趣的是，这两种油品都和汽油、柴油不同，并非用作运输燃料。石脑油主要用于石油化工产品的原料，而石油焦炭则用于制造陶瓷和钢铁。

这说明，中国炼厂生产的运输燃料供过于求，而新增的原油进口中有一部分正用于供应这一过剩的生产。

但是今年迄今为止，炼厂产量也逊于预期。

中国最大石油公司--中国石油天然气集团公司(中石油)的研究所在1月预计，中国在2013年将加工4.89亿吨原油，较去年同期增长5.4%。

1-9月，中国已经加工约3.56亿吨原油，若保持这一速度，2013年将总共加工4.74亿吨原油。

此外，今年年底前最高达每日54万吨的新产能将投产，这有望增加炼厂产量，但是2013年的加工量可能还是很难赶上去年。

还有一种可能，新产能将推高2013年第四季的原油进口，因为炼厂需要增加商业库存。商业库存通常相当于三周的每日产能。

不过即使这样，中国的原油进口和表观需求也可能难以齐平中石油和国际能源署(IEA)的预估。

中石油预计表观需求为每日1,028万桶，IEA预计为1,014万桶。

上半年表观需求为每日982万桶，第三季平均为958万桶，因此很难预料第四季的增长是否足以达到预估。

目前看来，中国在原油进口上的强劲增长，正在转化为库存或燃油出口。(完)