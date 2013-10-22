欧元债市：德债持稳，观望美国非农就业数据

多数分析师预计美联储将维持买债计划，因为政府关门给经济造成的影响尚且未知，并且美国明年初或再度迎来预算之争。不过一份强劲的就业报告料会让这类预期改变思路。

市场对就业报告的反应可能有限，一方面是因为数据推迟公布，另一方面是报告覆盖的时间是在政府关门之前，这让11月8日将公布的就业数字重要性陡然增加。

“我不认为数据将造成波动幅度较为剧烈的走势。”法国巴黎银行策略师Patrick Jacq说。

德债期货 持平于139.91；德国10年期公债收益率 亦保持不变，报1.85%。

苏格兰皇家银行分析师表示，考虑到美联储货币刺激政策时间延长，德债收益率或回落到1.70-1.80%的区间。

有关美联储可能推迟缩减每月850亿美元买债计划的预期，对于较高风险的资产也带来支撑作用。评级较低的欧元区国家公债日内亦持稳。(完)

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