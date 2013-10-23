《独家新闻》台湾宏达电缩减生产线，因销售疲弱令现金流受压--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
不过消息人士说，就算宏达电把设计和制造业务分开，但整个过程将很缓慢，因此初期仍将维持部分制造产能，而且宏达电可能会研究为其他厂商代工手机的可能性。
周永明周二在公司内部员工大会中表示，宏达电计划在明年将其在高端智能手机市场份额增加一倍至15%。
当被问及分开制造业务的问题时，他表示公司不排除任何可能性。本地媒体报导了这番评论，也获何永生证实。
尽管销售欠佳，宏达电产品仍受市场热烈讨论，最近几个月宏达电更是扩大One系列机种，并暗示会有更多产品推出，包括平板电脑及穿戴式装置。
截至6月底，宏达电的现金部位因现金流转负而降至481亿台币，上年同期为555亿台币。该公司资产负债表亦显示帐款增加，而来自客户的收入却减少。应收帐款增加79亿台币，但应付帐款减少78亿台币。
根据SmartEstimates，宏达电的资产回报率(ROA)今年料将转为负0.69%，将为1999年以来首度转为负值。去年这个指标为8.1%。
消息人士说，目前还未浮现对宏达电厂房有意的潜在买家，部分原因在于全球智能手机和平板电脑供应链正面临产能过剩。据悉，宏达电因此也在研究利用厂房设备来产生收益的其他选项。
分析师及媒体报导称，宏达电正与中国联想集团 及美国线上零售商亚马逊 洽谈。也有人臆测鸿海将利用宏达电的工厂来生产其产品。
鸿海表示，目前并无计画要利用宏达电桃园厂。联想对此不愿置评，目前尚未能取得亚马逊的回应。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。