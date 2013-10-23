《独家新闻》台湾宏达电缩减生产线，因销售疲弱令现金流受压--消息

不过消息人士说，就算宏达电把设计和制造业务分开，但整个过程将很缓慢，因此初期仍将维持部分制造产能，而且宏达电可能会研究为其他厂商代工手机的可能性。

周永明周二在公司内部员工大会中表示，宏达电计划在明年将其在高端智能手机市场份额增加一倍至15%。

当被问及分开制造业务的问题时，他表示公司不排除任何可能性。本地媒体报导了这番评论，也获何永生证实。

尽管销售欠佳，宏达电产品仍受市场热烈讨论，最近几个月宏达电更是扩大One系列机种，并暗示会有更多产品推出，包括平板电脑及穿戴式装置。

截至6月底，宏达电的现金部位因现金流转负而降至481亿台币，上年同期为555亿台币。该公司资产负债表亦显示帐款增加，而来自客户的收入却减少。应收帐款增加79亿台币，但应付帐款减少78亿台币。

根据SmartEstimates，宏达电的资产回报率(ROA)今年料将转为负0.69%，将为1999年以来首度转为负值。去年这个指标为8.1%。

消息人士说，目前还未浮现对宏达电厂房有意的潜在买家，部分原因在于全球智能手机和平板电脑供应链正面临产能过剩。据悉，宏达电因此也在研究利用厂房设备来产生收益的其他选项。

分析师及媒体报导称，宏达电正与中国联想集团 及美国线上零售商亚马逊 洽谈。也有人臆测鸿海将利用宏达电的工厂来生产其产品。