《台湾金融市场一周展望》QE缓退预期增温料FOMC决议难出意外，台股涨多整理、汇债续涨有限

* 美就业报告欠佳加深QE缓退预期

* 下周关注FOMC会议决策及会后声明

* 短线台股指数横盘整理、区间缓步垫高

* 汇债市多头有撑，但续涨力道有限

* 月底资金紧缩效应料不明显

记者 詹静宜

路透台北10月25日 - 本周美国公布9月非农就业报告不如预期，加深市场对美国量化宽松缓退的期待，受此激励台湾汇、债市本周偏多整理，仅有台股受到中国紧缩资金拖累周线收黑，展望下周全球重大变数--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率决策会议前夕，台湾金融市场料随国际市场盘整待变。

台湾金融市场下周有望表现持稳静待FOMC变数去除，尽管市场普遍预期FOMC会议不会有太出乎意外的决策，但仍谨慎看待会后声明内容，交易员认为，短线台股先前涨多陷入横盘整理的机会较高，美国QE缓退预期升温利于债市、汇市偏多气氛，不过台币实质汇价在央行阻升下续涨力道有限，债市亦因涨多削弱追价意愿，将随美债区间盘整。

由于美国QE缓退预期升温对新兴股市有利，分析师乐观看待台股指数区间有望缓步垫高，近日拉回主要受到中国传出紧缩银根的消息，略有打击市场多头信心，不过市场酝酿中国三中全会将释出政策红利的预期，市场普遍预估下周台股加权指数料在8,250-8,400点附近整理。

“ 台股还是缓步垫高的格局，因为资金Party还没结束!”中国信托投信协理王源锦称。

他进一步分析指出，美国联邦准备理事会(FED)主席贝南克只剩三个月任期，形同看守内阁阶段不会有太大政策调整，加以美国9月非农就业数据欠佳及初领失业救济金人数也达30万人次，FED最重视的就业数字若没有改善，QE不会轻易退场。

他认为，QE退场最重要关键在于明年2月美国举债上限议题，这个因素没排除前，FED不会做出QE退场决定，料明年第一季新任联准会主席叶伦第一次召开利率会议才会订出新方向。

保德信店头市场基金经理人赖正鸿也说，预料下周FOMC货币政策会议不会有意外举动，国际资金仍将持续涌入台、韩等体质健全的亚洲国家，在基本面与资金动能的支撑下，仍看好年底前加权指数有机会再挑战高点。

此外，台股近期关注中国资金资金情势，凯基投顾总经理朱晏民便称，近日台股指数拉回跟中国资金紧缩有关，不过中国PMI表现不错，今年全年中国经济成长率可望维持在7%以上，中国紧缩资金对台股可能只是短线涨多拉回。

他表示，台湾电子股第三季表现旺季不旺、推估第四季将淡季不淡，有助于短线台股在月线8,300点附近有撑，并乐观看待台股第四季表现。

此外，王源锦认为，中国三中全会将于下月召开，市场预期将释出改革红利，市场可望提前反应该等利多，预估台股拉回幅度有限。

今日台股 收低0.80%报8,346.62点，本周周线收跌约1.12%。

**QE缓退预期增温助债市气氛偏多**

台债市场本周在反应完美国不如预期的9月非农数据后陷入整理，放量交投且殖利率走跌只有昙花一现。尽管下周FED再有利率决策会议，但市场对QE今年不会退场已经笃定，预料只要没有意外，美债反应不会太大，台债亦在区间整理静待新的10月非农数据发布。

交易员指出， 台湾指标五年债102/11 自9月底来已拉出一波不小的殖利率跌幅，短线已达满足点，后市缺乏追价力道，令殖利率难以持续下行，下周不跌反升的机率稍高。但弹幅仍须利空消息襄助，否则就在1.06-1.12%的区间来回，市况仍难指出明显方向。

〞我想FED会议不会有特别意外，如果再有意外，市场不知道要怎么反应了。〞一证券商交易员说。

市场人士指出，台债近来紧跟美债脚步，预料美债指标10年券 短线或在2.50%附近徘徊，2.48%的技术阻力难以突破的情况下，台债殖利率要再下不易，台湾五年债在1.10%附近整理的可能性高。

除外部因素外，下周台湾主计总处将公布台湾第三季GDP概估值，市场预料台湾经济基本面仍差，第三季GDP不会太好，但料市场反应亦将十分有限，可能仅在盘中微幅波动，要带动测试1.08%的近期阻力区，除非其成长率超乎市场意料的低。

路透10月针对16个分析师所做的第三季经济成长率预估，中值为2.5%。

**台币汇率料在狭幅区间整理**

尽管国际大型金融机构仍旧看好北亚市场--韩国以及台湾，但自9月以来外资持续汇入的力道已在近日减缓，外资在股市虽维持小幅买超，但少部分外资则稍受到央行日前捉炒汇态度强硬的影响，先行出场。

交易商认为，时序已进入第四季出口商卖台币的旺季，但是由于央行宣示严守台币不过分升值的立场，这不但令外资退却，也同时打消了进口商对台币后续再升值的预期，入场买汇频频，同时抵销了外资汇入的力道。

少了外资汇入推升台币行情，交易员目前对年底之前的台币行情多不抱太大期待，一位外商银行交易员认为，目前至11月底之前台币虽能因季节性出口商的台币需求，而维持偏强的行情，但空间可能已不大，29.3会是央行力守的关卡。

10月以来台币一直维持在29.3-29.5的区间盘整，自月初盘中升至29.290的九个月高位以后，稍向上维持在29.400左右震荡的格局。交易员认为，下周的台币汇价料能在29.35-29.45的区间之内狭幅震荡。

至于下周的FOMC会议方面，汇银人士认为，Fed缩减购债规模的时程确定将延到明年以后，今年底前都不会有动作，何况明年初美国还有预算、举债上限的问题，因此美国市场应要等到第一季末才能看出事件是否已解决，美元短期内偏弱的情况将会持续。惟台币汇价的部分，则因央行多维持汇价的动态稳定，预料下周台币将延续本周的格局。

**月底资金紧缩因素料不明显**

本周央行存单到期量能偏高致使整体市场资金水涨船高，短率贴近区间低位，展望下周正值月底，银行间资金情势依旧宽裕，而央行存单到期量仍达上兆台币水准，预料月底资金紧缩效应将不明显。

短票市场方面，票券商认为，由于本月算是小月，紧缩情形将不若季底效应般明显，月底银行间累计超额准备越垫越高，银行月底资金去化压力仍在，料下周短票利率仍可望持平于当前低位。