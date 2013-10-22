台湾金融：业者呼吁发行外币计价公债，财政部回应暂无规划

路透台北10月22日 - 台湾金融业者周二在一场国际债券研讨会中呼吁，希望台湾财政部能考虑发行以外币计价的公债，以带动并促进台湾国际债券市场的发展。

但财政部稍晚回应指出，由于政府支出没有外币需求，财政部暂时没有这类规划。

中信金控 旗下中国信托商业银行执行副总经理许俊仁在一场论坛中指出，亚洲日本、韩国等地均有发行外币计价公债，但台湾财政部却从来未发行过外币计价公债，这使得台湾国际债券市场发展缺乏政府带动，且也缺乏指标的利率曲线。

“发行外币计价公债其实可撙节政府成本，也吸引外国人将钱放在台湾。”许俊仁说。

许俊仁表示，以发行美元计价公债为例，如果以今天换汇换利交易(CCS)价格于台湾发行五年期美元公债，其利率约落在0.75%，较财政部10月上旬标售的五年期台币公债发行利率1.15%更为低廉。

与会的巴克莱台湾董事总经理陆怡豪也认为，台湾当前想积极发展人民币债券市场，但缺乏指标利率曲线，过去他们也曾向政府机关提过发行外币计价公债，但一直没有进展，希望目前因发展人民币市场能带来另一个契机。

财政部国库署副署长陈雪香回应，业者的提议首先要看财政上有没有外币的需求，因为台湾中央政府公债多数支应政府重大公共建设，基本上没有美元需求，其次台湾的预算制度以台币计价，因此财政部并没有这方面的一个规划。

“财政部也希望公债市场能够蓬勃发展，不然不会有定期适量的发行计划。”陈雪香说。

陆怡豪同时在论坛中建议，将国家公共建设证券化，能为政府寻求举债以外的资金来源。

他指出，对寿险等终端买盘来说，台湾债券的投资标的不足，将公共建设证券化可提供专业机构投资人新标的。

元大宝来证券资深副总经理吴丽敏则指出，希望政府能开放证券商发行外币计价、以本国公司为标的CLN(信用连结债券)，并以宝岛债(人民币计价债券)为限。

她表示，由于目前台湾宝岛债多数发行年期为三至五年，但市场对人民币债券的需求亦有一年以下的产品，CLN可以填补宝岛债年期较为固定的不足，令市场投资标的更为多元化。