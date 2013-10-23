中国公开市场：今日仍可上报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透上海10月23日 - 尽管中国央行此前连续暂停两个品种逆回购，为公开市场操作画下休止符，但周三公开市场一级交易商仍如常被允许上报需求。据业内人士透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可继续上报28天期正回购、14天逆回购，以及三个月央票需求。

交易员称，考虑到此前14天和七天期逆回购相继缺席，从政策连续性角度来说，明日公开市场操作继续空窗的可能性较大。不过银行间市场隔夜回购 利率开盘跳涨逾60个基点(bp)，增加资金压力。

央行上周二进行了100亿元人民币的七天期逆回购，但随后预警信贷增速偏快后，上周四暂停了例行的14天期逆回购操作，接着本周二七天期逆回购亦未现身。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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