《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(10月21日-25日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--随着中国经济全面温和回暖，汇丰10月中国制造业PMI初值升至50.9的七个月高位，连续三个月处于荣枯线50上方；上月终值为50.2。未来几月仍有望延续好转势头，为中国推进结构改革创造有利环境。

--中国工业和信息化部新闻发言人肖春泉表示，通过积极扩大国内有效需求，推进结构调整等努力，有望实现年初确定的工业增加值增长10%的目标，为全年GDP增长7.5%的目标奠定良好基础。

--中国9月外汇占款余额猛增上千亿元人民币，因美联储维持宽松政策不变，加之人民币升值预期增强，促使外汇资金再度加速流入中国，预计年内外汇占款将继续稳中有升。9月外汇占款增量扩大至1,264元人民币。

--国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，9月人民币实际有效汇率指数为117.4，环比升0.3，在8月短暂环比回落后，再度上升并创历史新高。

--美国财政部最新数据显示，今年8月中国减持美国国债112亿美元；截止8月末，中国持有的美国国债为12,681亿美元；中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--中国央行货币政策委员会委员宋国青表示，中国央行的政策可能略微收紧一点，因通胀率在上升，但还是以公开市场操作等微调手段为主。他并预计，中国四季度国内生产总值（GDP）增速可能回落至7.5%，2013全年预计为7.6%。

--中国国家信息中心首席经济师范剑平表示，由于新的经济增长点仍在培育中，四季度中国经济横着走的机率较大，明年国内生产总值（GDP）增幅破八的可能性并不大。

--中国1-9月全国实现税收收入84,412.11亿元人民币，同比增长9%，完成年度预算的77.3%。增速已经超过年初制定的8%的目标。

--中国人力资源和社会保障部公布，三季度末城镇登记失业率为4.04%，为自2010年9月底以来首次下降。此前曾连续三年维持在4.1%不变。

--中国山东省高级人民法院对薄熙来受贿、贪污、滥用职权案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持一审无期徒刑判决。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国央行表示，为进一步推进利率市场化，完善金融市场基准利率体系，指导信贷市场产品定价，于周五起贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制正式运行。中国货币网报价页面显示，北京时间11：30分，首笔一年期LPR报在5.71%。

--两位消息人士透露，中国证监会有意将IPO开闸和推出优先股同步进行。预计证监会即将就优先股试点改革方案公开征求意见，同时，国务院将就优先股发行出台有关文件。待条件具备后，即可一并实施。市场分析人士认为，推出优先股，可视为继股权分置改革后，中国资本市场创新的又一项重大举措。

--中国本月开始试点的银行理财业务创新本周落下第二只靴子，多位消息人士表示，中国首批逾100亿元人民币的理财直接融资工具试点当日发行完毕。银行理财直接融资工具的创设引入持续报价、连续估值、以及最高80%的自我投资，并在特定信息披露渠道向购买该工具的“计划”管理银行定向披露信息。

--中国证券报报导称，71家国内基金公司旗下的1,644只基金三季度共盈利1,930.85亿元人民币，各类型基金中仅商品型基金出现亏损。而天弘基金与支付宝合作推出的“余额宝”所对接的货币基金成为目前最大的公募基金。

--中国温州金融改革试点获批已一年半有余，对于下一步的金改思路，浙江省副省长朱从玖表示，已在研究温州发行市政债的方案，一旦时机成熟，考虑进行试点。

--熟悉情况的消息人士对路透表示，中国第四大银行--中国农业银行 < 也正考虑出价收购市值约45亿美元的永亨银行 。新加坡华侨银行 已经加入考虑收购永亨银行的竞逐行列。

--中国金融期货交易所表示，将于11月8日面向全市场开展股指期权仿真交易，该交易选择沪深300指数为标的，合约行权方式为欧式。

--上海期货交易所发布套利交易管理办法，明确非套期保值概念，非期货公司会员或客户可通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。同时修订部分规定，在特定情况下，可采取单向保证金制度。

--继去年中小企业私募债推出后，中国首只中小企业可交换私募债日前在深圳证券交易所完成发行。据创业板公司福星晓程 公告，其股东福星药业已于上周完成中小企业可交换私募债券发行，规模2.565亿元人民币，存续期限一年。

--中国保险监督管理委员会称，今年前三季度保险业实现原保险保费收入13,432.6亿元人民币，同比增长11.2%，预计利润同比增长达134.9%。

--针对媒体有关百度 与华夏基金管理合作推出理财计划目标年化收益率8%的报导，中国证监会官方微博回应称，待百度理财计划的材料报送后，证监会将对该业务的合规性予以核查。

--新加坡交易所执行副总裁周士达表示，在取得中国500亿人民币RQFII(人民币合格境外机构投资者)的试点额度后，该交易所已与数家在香港挂牌的RQFII ETF基金洽询，希望可以取得这些基金在新加坡双挂牌，以做为新加坡发展人民币产品的一环。

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--在中国房地产市场调控进入“静默期”的背景下，楼市传统销售旺季的“金九”显得成色十足，9月房价同比连续九个月上涨，环比更是16连涨；不过，一线城市近两成的同比涨幅，也让人愈加担心潜在的泡沫风险。9月70个大中城市房价同比和环比涨幅分别为9.1%和0.7%。

--中国今年三季度全国主要监测城市综合地价环比连续六个季度加速上升，同比则为连续四个季度加速上涨，整体持续高位运行。