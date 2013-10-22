中国债市：现券收益率难阻升势，政策预期谨慎及新债结果共同施压

路透上海10月22日 - 中国银行间债市周二现券收益率仍难阻升势，公开市场央行继续暂停逆回购操作，令政策预期偏谨慎，而国开行七年和10年新债中标利率均上破5%，进一步打击市场信心，除短期品种外，中长债均表现疲弱。

交易员并指出，尽管外汇占款现趋势性回升，但10月下旬缴税因素的影响，亦令资金面的不确定性加大，债市面对诸多不利因素，短期走势料依旧承压。

“收益率都在涨，10年和七年（金融债）上5%以后，五年、三年都相继沦陷了，现在就差一年的了。”上海一券商交易员称。

国家开发银行 周二招标的五期固息债(市场俗称“福娃债”)，中标收益率均落近历史同类债高端，然需求情况依然不温不火。市场人士表示，利率市场化进程深入的大环境中，纵是收益较以往高企，但对已在切换资产摆布的机构吸引力早已不足；加之逆回购阶段性退出，令政策谨慎意味更加浓厚，新债利率节节走高。

上述交易员并谈到，目前债市仍未摆脱一二级联动走弱的困局，上午国开行新债招标结果后，一级半很快就有中标机构折价甩卖，如三年品种中标利率4.89%，一级半随后就报到4.91%；而明天又将有10年国债招标，如果中标利率偏高，可能又将引领现券收益率一波上行。

继上周中国央行警示信贷增长过快，周四暂停公开市场14天逆回购后，今日七天期品种亦缺席，从而释出该操作工具阶段性退出的明确信号。业内人士称，未来两个月将进入财政存款投放高峰期，加上近期人民币汇率升势强劲，外汇占款大增都为其退出提供了条件。

二级市场上，剩余期限9.84年的固息国债130018券 最新成交对应收益率为4.14%，上日尾盘在4.11%。

五年期国债期货主力合约 收报93.772元人民币，跌0.094元，或0.10%，成交2,021手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 3.0819 3.5753

上日 3.0441 3.5653

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7670/3.7100

国债参考率报价 3.5730/3.4980

金融债参考率报价 4.4800/4.4163 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选