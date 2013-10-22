更新版 1-中国货币市场：逆回购续停回购利率稳中趋涨，缴税因素致机构预期谨慎

(新增收盘报价)
路透上海10月22日 - 中国银行间市场周二主要回购 稳中趋涨，其中隔夜资金供给稍显紧俏，七天期限资金供需尚可，而14天回购利率则稍走低。市场人士表示，央行逆回购操作暂停信号明确，且缴税期限临近，资金供给方融出意愿较之前有所降低，机构对未来流动性预期较为谨慎。
“整体供需还比较平衡，不过隔夜一直有机构在借，缴税让大家预期都紧张。” 华南一银行交易员表示，
继上周中国央行警示信贷增长过快，周四暂停公开市场14天逆回购后，今日七天期品种亦缺席，从而释出该操作工具阶段性退出的明确信号。业内人士称，未来两个月将进入财政存款投放高峰期，加上近期人民币汇率升势强劲，外汇占款大增都为其退出提供了条件。
东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，从资金需求走向来看，随着月末因素的临近，市场对资金需求将逐渐增加，而财税缴款的效果也将渐渐显现。因此，仅考虑市场原因的话，流动性可能会有所紧张，但这种紧张可能仅是轻微的、温和型的。
中国9月外汇占款增量扩大至1,264元，因美联储维持宽松政策不变，加之人民币升值预期增强，促使外汇资金再度加速流入中国，预计年内外汇占款将继续稳中有升。
至目前为止，今日银行间市场质押式回购成交量尚未公布。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.0819 3.0441 +3.78 --
七天 3.5753 3.5653 +1.00 --
14天 3.6157 3.6806 -6.49 --
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.3850 2.5950 -21.00 1,952.24
七天 3.6750 3.3150 +36.00 354.05
14天 4.0500 3.8800 +17.00 46.97
回购定盘利率
其中:隔夜 3.1000 3.0700 +3.00 --
七天 3.5800 3.5600 +2.00 --
14天 3.6300 3.6800 -5.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.0520 3.0600 -0.80 --
七天 3.5580 3.5480 +1.00 --
三个月 4.6813 4.6775 +0.38 --
------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳/边竞; 审校 张喜良)