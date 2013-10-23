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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 16:00 BJT

中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，期限一年

路透上海10月23日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(30日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币固息国债，期限一年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第22期记账式附息国债，到期一次性还本付息，采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。

该期债10月31日开始计息，10月31日至11月4日进行分销，11月6日起上市交易。(完)

参看详情，请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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