路透专访：价格优势推动银行代客远期结汇大增--中信银行高层

路透上海10月22日 - 中国中信银行 金融市场部副总经理孙炜表示，受本外币利差的影响，今年以来人民币远期市场一直呈升水格局，在即期汇率稳定前提下，客户开展远期结汇业务的价格更优惠，推动今年以来银行代客远期结汇大幅增长。
孙炜在接受路透专访时称，进入第三季度，人民币即期汇率保持稳定的背景发生变化。尤其是国庆假期结束以来，人民币兑美元即期汇价由6.12附近一鼓作气升值至目前的6.09一线。
人民币升值预期骤然升温，在近期引发汇远期市场一阵轩然大波。企业和银行纷纷抛售远期美元头寸，掉期点数下挫后相继触发多头止损卖盘。
“应该说，近期人民币外汇的这种走势反应了市场供求关系的真实变化。”孙炜指出。“从结售汇市场的结构来看，由于今年以来国内企业出口回升，外汇流入持续增加，结汇需求一直相对明显。”
中国国家外汇管理局最新统计显示，9月银行代客结售汇顺差317亿美元，接近年初水平。同月远期结售汇为净结汇180亿美元，两者均较上月水平有明显增加。
孙炜称，现阶段的国内外汇市场特征需要从即期市场和远期市场两者同时观察分析。
他表示，今年1至9月份，银行代客远期结汇达到2,517亿美元，同比增长39%，这也说明企业在国内外汇市场使用远期进行保值风险管理的成熟度有所提高。
此外他还指出，国庆假期结束后，本外币资金也出现了一些变化，市场外币资金趋紧，外币利率上扬，本外币利差缩窄，导致人民币远期升水减少，本外币资金供求关系及代客结售汇业务相互影响，循环加强，导致国庆长假后即、远期市场均呈现了升值压力。
人民币兑美元即期 周二跟随中间价微收贬，结束此前连续六日创收盘纪录新高走势。 (完)
(撰写 丁琦；审校 黄凯)