重温稿-更新版 1-台湾货币市场：短率仍低迷，央行冲销力道稍减弱令资金水位满溢

* 短率依旧低迷

* 央行冲销力道稍有减弱

* 银行体系资金明显宽裕

* 短票利率主交投贴近区间低位

记者 詹静宜

路透台北10月22日 - 台湾银行间短率周二持续徘徊低位。银行资金调度人士表示，本周央行冲销力道稍有减弱，带动银行体系资金水位满溢，令短率依旧低迷、短票利率主交投贴近区间低位。

他们指出，央行存单发行余额上日短少上千亿台币，且央行周一冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道也稍有减弱，致银行间资金水位高涨，然银行端资金去化不易，包括资金拆出及放款等需求疲弱，使短率持续盘旋区间低位。

“大家都多钱，拆款都拆不出去!”一位当地大型银行资金调度人士说。

银行资调人士指出，目前整体银行间超额准备水位越垫越高，银行间资金水位急待去化，且合计周二、周四央行存单到期量逾八千亿台币，若央行冲销力道未能有效放大，将令银行间台币资金水位雪上加霜。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同。今日区间暂在0.295-0.40%，上日收报0.295-0.405%；一周拆款利率暂在0.38-0.430%，同上日。

**两周天期短票利率区间低位略下探**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周二发票量依旧持平偏少，而银行买票去化资金的需求强劲，令两周天期短票利率区间低位略往下移，30天期短票利率交投亦向区间低位靠拢。待本周央行到期量偏高的因素去除，下周正值月底，30天期短票利率仍有机会回到0.64%的水准。

“一早电话接不完，银行只要有票就好，接受度高!”一位大型票券交易员称。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.64%，主交投较上日略往区间低位靠拢。一周天期短票利率维持在0.63%，但成交量不大。两周天期短票利率则落在0.63-0.64%，区间低位略往下探。

台湾央行周二公布，今日共发行4,208亿台币存单，相较存单到期4,204.3亿台币，存单发行余额增3.7亿。

本周央行存单到期总额为18,568.25亿台币，本周余日落点分别为周三1,653.80亿、周四3,972.90亿及周五861.20亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为315亿台币，累计超额准备为1,567亿，加计前期1%的超额准备为2,383亿台币。

**债券RP利率稳于低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周二仍稳于低位。央行存单冲销较少，银行资金偏多。而投信和寿险的资金水位则相当平稳，市场新券不多，交易偏向平淡。

交易人士多指出，市场找券的需求一直不弱，但是新发行的公司债并不多，证券、票券的资金调度方收钱的意愿一直不高，尤其是票券商还能自市场拆入资金，因此多不缺钱。

〞这周存单到期很多，银行很宽松，资金很多。〞一位证券商交易员表示。

周一央行减少了冲销市场资金力道，总共仅发行6,727.5亿台币存单，发行余额较上日减1,148.55亿台币。

一位交易员表示，近期市场即将标售的有太子建设和台寿公司债各15和25亿台币；发行的家数、金额都不算太大。

紧缩因素方面，周五有中油公司债交割，金额为32亿台币；周五同时有300亿台币的20年期公债发行紧缩因子。

证券商的公债和公司债附买回利率与上日大致相似；10天期公债的附买回利率区间在0.58-0.60%，同上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.70%，部分证券商下调区间低位。