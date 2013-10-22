中国经济：农村土地改革方向是规范两个“挂钩”、探索两个“置换”--专家

路透北京10月22日 - 中国土地制度改革是近期热议的话题。在国家发改委宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所副所长高国力看来，未来农村土地改革的两个主要方向应该是规范“两个挂钩”、探索“两个置换”，同时还要大力推进农村宅基地的整理和挖潜。

具体而言，“两个挂钩”就是农村建设用地的减少要与城市建设用地增长要挂钩，同时城镇建设用地增加和城镇吸纳农村人口的规模挂钩。

“不能说搞那么多新城新区，要看容纳了多少外来农民工，来批准多少规模的建设用地，”高国力周二在北京一场论坛上称。

而考虑到相当一部分80后、90后进城农民工未来很可能不愿意回乡，因此要探索“两个置换”，就是以保障性住房换宅基地、以社保来换承包地，因为“只有这样，才能让陆陆续续想进城、能进城、已经在城里安居的享受到城镇基本公共服务的人，把农村占的宅基地和承包地有序退出。”

不过高国力也表示，在推进的同时也要注意循序渐进、因地制宜，不能搞“一刀切”。

此外，还要大力推进农村宅基地的整理和挖潜，因为未来农村土地整理的一个大方向就是要让越来越多的宅基地化整为零，通过整合、通过新型农村社区建设，盘活农村宅基地的潜力。

据高国力介绍，在国家功能区规划中城镇建设用地还会保持小幅增加，但农村建设用地特别是宅基地是要减少的，未来农村宅基地必须要大刀阔斧多种模式进行合并整理，挤出空间为整个城镇化建设用地提供保障和支撑。

中国城镇化进程远远滞后于工业化，而且在城镇化中土地的城镇化也大大快于人的城镇化。地方政府对土地财政的高依赖度，导致大量土地被政府低价征收，然后政府拿走土地增值收益的很大一部分，处于弱势的农民只能分取很小“一杯羹”，失地的同时也失去基本生活保障。

高国力表示，未来要完善征地补偿的动态标准体系，建立一套符合地方经济发展水平的征地补偿，把农民的收益与土地增值潜力挂钩；最根本还是要提高农民的干预权、知情权、分配权，改变农民弱势地位。

“是否可以通过开公证会保证农民的知情权，让农民知道被征用地之后的用途，以及他们能分到多少的收益，”他说，“而且被征地后能否让农民与土地的联系不切断，转换成股份。”

他并建议分地区开展适度的农村承包土地规模经营，但不赞成“一刀切”，因为很多地方既不可行亦无必要。