中国房地产：三季度城市地价环比涨1.85%，市场看涨预期持续

路透北京10月22日 - 中国今年三季度全国主要监测城市综合地价环比连续六个季度加速上升，同比则为连续四个季度加速上涨，整体持续高位运行。

新华社周二援引全国城市地价动态监测组最新报告称，三季度全国主要监测城市地价总体水平为每平方米3,286元人民币，环比增长1.85%，较上季度加快0.23个百分点。

“高价地产生对地价总体不具代表性，但对拉升市场预期影响不可忽视。而部分地方政府的供地策略与市场季节性规律叠加，土地市场看涨预期持续，“报告称，地方政府以大局、长远为重，把房地产“面粉”土地价格稳下来极其必要。

数据显示，三季度全国主要监测城市的综合地价环比、同比上涨的城市均达到101个；其中，环比涨幅超过3%的城市增至10个，是上一季的两倍，仅有温州的增长率为负。

和去年同期相比，城市综合地价整体持续上升，涨幅超过5%的城市由上一季度的38个增至本季度的44个，其中深圳、厦门、广州和上海等13个城市涨幅甚至超过10%，温州地价降幅缩小至-1.06%。

新华社对此发表述评文章称，三季度成交异常地块与二季度大体持平，可是媒体关注度很高，大有“地王复辟”之势，一大原因就是地方反应不及时，澄清不主动，甚至坐观炒地。

对这一“地方供地策略”，国土资源部在全国房地产用地管理座谈会上已发警告。四季度要多级联动，建立完善部省市三级联动监测监管制度。

国土资源部副部长胡存智9月底时也已经提醒各地方政府负责人，按历年供应规律，四季度土地供应将迎来新高峰，地方政府性债务偿债压力之下，市场产生高价地的动力很大。

新华社述评文章指出，从长远来说，缓解地产市场压力归根到底要解决地方政府性债务偿债压力，让市场而非地方政府供地策略发挥配置资源的基础性作用。

同时还要进一步推进不动产统一登记，实现各类基础数据、监管信息共享，以产权制度为核心，利用税收、金融等手段促进形成理性的住房梯度消费市场，更好发挥土地政策对经济社会发展的支撑作用。