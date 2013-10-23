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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 16:10 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月23日

路透香港10月23日 - 
 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:05时,1港元=0.78496人民币<HK
 DCNY=R>)
                                                                            
  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(元  B股股价(港   A/B股比价
                                             )           元)      
  万科                                         9.07        14.60        0.79
                                                                  
  深物业                                       8.35         6.95        1.53
                                                                  
  南玻                                         9.61         6.45        1.90
                                                                  
  深康佳                                       3.62         2.63        1.75
                                                                  
  ST中华                                       4.19         1.56        3.42
                                                                  
  ST中冠                                       9.73         4.87        2.55
                                                                  
  深深宝                                       8.09         5.87        1.76
                                                                  
  深华发                                       6.55         3.55        2.35
                                                                  
  深赤湾                                      13.68        13.85        1.26
                                                                  
  招商地                                      24.24        23.94        1.29
 产                                                               
  特力                                         7.18         5.11        1.79
                                                                  
  飞亚达                                       7.73         6.70        1.47
                                                                  
  一致药                                      39.27        33.62        1.49
 业                                                               
  深深房                                       3.80         2.95        1.64
                                                                  
  ST盛润                                       6.79         5.51        1.57
                                                                  
  深南电                                       4.04         2.67        1.93
                                                                  
  深纺织                                       7.99         5.63        1.81
                                                                  
  方大集                                       5.82         3.02        2.46
 团                                                               
  深国商                                      21.98        12.90        2.17
                                                                  
  深赛格                                       5.30         3.00        2.25
                                                                  
  宝石                                        19.39        10.70        2.31
                                                                  
  小天鹅                                       8.55         8.38        1.30
                                                                  
  粤高速                                       2.91         2.55        1.45
                                                                  
  晨鸣纸                                       4.75         3.89        1.56
 业                                                               
  ST珠江                                       3.76         2.83        1.69
                                                                  
  丽珠                                        40.85        36.00        1.45
                                                                  
  美菱电                                       3.91         3.89        1.28
 器                                                               
  大冷股                                       8.69         6.38        1.74
 份                                                               
  粤电力                                       4.93         4.48        1.40
                                                                  
  佛山照                                       6.22         5.37        1.48
 明                                                               
  江铃汽                                      17.01        21.45        1.01
 车                                                               
  沙隆达                                      11.07         6.47        2.18
                                                                  
  苏常柴                                       6.58         4.60        1.82
                                                                  
  威孚高                                      27.15        25.10        1.38
 科                                                               
  古井贡                                      18.41        15.10        1.55
 酒                                                               
  ST东海                                       5.74         4.66        1.57
                                                                  
  长安汽                                      11.55        13.70        1.07
 车                                                               
  京东方                                       2.11         1.83        1.47
                                                                  
  鲁泰                                         8.77         9.25        1.21
                                                                  
  本钢板                                       3.02         2.57        1.50
 材                                                               
  张裕                                        30.66        26.43        1.48
                                                                  
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程           
                                      表                           
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                   
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表              
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表               
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程             
                                      表                           
  香港新闻                            中国新股新闻                             
  台湾新闻                            香港新股新闻                             
  中国股市观察                        中国个股业绩                             
  香港股市观察                        报摘                                    
  中国融资融券                                                     
 
 (整理 李珊珊; 审校 张喜良)
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