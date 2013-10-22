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债券 | 2013年 10月 22日 星期二 21:12 BJT

《即时观点》9月非农就业增幅远不及预期，但失业率降到近五年低点

ING U.S. INVESTMENT MANAGEMENT分析师TANWEER AKRAM：

美国经济正在创建出稳健的就业岗位数字，不过增幅主要集中在低工资产业。收入成长依然比较温和。美联储今年将不会急于退出刺激政策。因此，今年余下时间，10年期公债收益率可能会停留在2.2%-3.2%的区间内。

市场反应：

股市：美国股指期货走高

债市：美国公债价格扩大涨幅，10年期公债收益率降至2.54%

汇市：英镑兑美元升至日高1.6194美元；欧元兑美元触及2011年11月中来最高 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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