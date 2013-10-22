《即时观点》9月非农就业增幅远不及预期，但失业率降到近五年低点

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
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ING U.S. INVESTMENT MANAGEMENT分析师TANWEER AKRAM：
美国经济正在创建出稳健的就业岗位数字，不过增幅主要集中在低工资产业。收入成长依然比较温和。美联储今年将不会急于退出刺激政策。因此，今年余下时间，10年期公债收益率可能会停留在2.2%-3.2%的区间内。
市场反应：
股市：美国股指期货走高
债市：美国公债价格扩大涨幅，10年期公债收益率降至2.54%
汇市：英镑兑美元升至日高1.6194美元；欧元兑美元触及2011年11月中来最高 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。