《即时观点》9月非农就业增幅远不及预期，但失业率降到近五年低点

美国经济正在创建出稳健的就业岗位数字，不过增幅主要集中在低工资产业。收入成长依然比较温和。美联储今年将不会急于退出刺激政策。因此，今年余下时间，10年期公债收益率可能会停留在2.2%-3.2%的区间内。