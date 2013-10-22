表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.31

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
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路透华盛顿10月22日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.025 低值 0.010 投资 0.030
价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 95.52% 投标倍数 4.31 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,939,200 总投标 151,001,883,200 竞争性投标得标 34,784,365,300 非竞争性投标得标 216,573,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/10/24 到期日 2013/11/21 CUSIP码 912796BL2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿; 审校 母红)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。