路透调查：多数美国初级交易商认为美联储会在2014年3月缩减购债

“在今天的数据公布前，我们认为12月和3月缩减购债的机率各占一半；但由于9月数据的疲弱基调，我们认为3月缩减购债的可能性更大，”德意志证券资深分析师Carl Riccadonna表示。

周二对15位交易商调查的预估中值显示，美联储最初可能将每月购债规模削减150亿美元，与9月6日调查中的预期一致。此次调查分析师的预估值介于100亿至200亿之间，9月6日调查的预估区间介于100亿至250亿。

13位交易商表示，他们认为美联储会在2014年下半年结束每月850亿美元的购债计划。

15位对调查做出回复的交易商中有13位认为，他们预计美联储将在2015年加息，两位预期要等到2016年才加息。(完)