金砖国家：10月22日股汇市收盘纵览

路透10月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月22日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.19%报1,044.66点。

中国股市：沪综指收低，网络和文化传媒等成长股暴跌

香港股市：收低，中国移动因财报令人失望领跌

中国汇市：人民币微收贬结束连创新高走势，静待美非农就业数据

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拉美股市：上涨，此前美国公布的非农就业数据逊于预期，提振了美联储进一步推迟缩减购债规模的预期。MSCI拉美股市指数 上涨0.97%，为近两周来最大单日涨幅。巴西股市指标Bovespa指数 上涨0.91%。

拉美汇市： 拉美货币走高，因美就业数据疲弱预示将保持宽松政策

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南非股市：连续第四日刷新纪录高位，受黄金股大涨提振。综合指数 收在纪录高位45,357.81点，涨幅达0.96%。Top-40绩优股指数 上涨1.2%，收报40,544.23点。

南非汇市：公债和兰特上涨，因美国非农就业数据逊于预期

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印度股市：自上日触及的近三年来高点下滑，Hero MotoCorp在公布业绩前下跌，在美国公布非农就业数据前市场气氛谨慎。指标BSE指数 下跌0.14%，或28.92点，报20,864.97点。NSE指数 跌0.03%，或2.15点，报6,202.80点。

印度汇市：印度卢比兑美元下跌至近一周低点，连续第三日下滑，月末进口商有美元需求，且市场在美国公布非农就业数据前趋于谨慎。卢比兑美元 收在61.655/665卢比，盘中一度触及10月16日来低点61.83。周一收报61.52/53 。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,519.610点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.25%至840.50点。