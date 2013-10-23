金砖国家：10月22日股汇市收盘纵览

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透10月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月22日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨0.19%报1,044.66点。
中国股市：沪综指收低，网络和文化传媒等成长股暴跌
香港股市：收低，中国移动因财报令人失望领跌
中国汇市：人民币微收贬结束连创新高走势，静待美非农就业数据
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拉美股市：上涨，此前美国公布的非农就业数据逊于预期，提振了美联储进一步推迟缩减购债规模的预期。MSCI拉美股市指数 上涨0.97%，为近两周来最大单日涨幅。巴西股市指标Bovespa指数 上涨0.91%。
拉美汇市： 拉美货币走高，因美就业数据疲弱预示将保持宽松政策
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南非股市：连续第四日刷新纪录高位，受黄金股大涨提振。综合指数 收在纪录高位45,357.81点，涨幅达0.96%。Top-40绩优股指数 上涨1.2%，收报40,544.23点。
南非汇市：公债和兰特上涨，因美国非农就业数据逊于预期
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印度股市：自上日触及的近三年来高点下滑，Hero MotoCorp在公布业绩前下跌，在美国公布非农就业数据前市场气氛谨慎。指标BSE指数 下跌0.14%，或28.92点，报20,864.97点。NSE指数 跌0.03%，或2.15点，报6,202.80点。
印度汇市：印度卢比兑美元下跌至近一周低点，连续第三日下滑，月末进口商有美元需求，且市场在美国公布非农就业数据前趋于谨慎。卢比兑美元 收在61.655/665卢比，盘中一度触及10月16日来低点61.83。周一收报61.52/53 。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,519.610点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.25%至840.50点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.81%，报31.68750卢布；卢布兑欧元 涨0.14%，报43.67000卢布。(完) (整理 张荻； 审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。