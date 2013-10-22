《独家新闻》摩根大通和解费用可能较接近90亿美元

剩下的70亿美元如何处理，仍然不甚明朗，但多数可能可以扣除。

税务专家Robert Willens表示，这些款项通常可以作为正常的业务支出被扣除，就像家用电器制造商因洗衣机有缺陷而做出补偿一样。

Robert Willens表示，如果其中110亿美元是可扣税的，并假定税率为38%，则扣税可为摩根大通最多节省41.8亿美元。

但他认为，政府可能要求摩根大通同意不从其应税收入中扣除上述的部分费用。

此前高盛有过这种例外的先例。

公众对政府与摩根大通之间协议的反应，可能有助于决定其是否会成为其它大银行了结相关调查的模式。

司法部去年成立了一个特别小组，调查助长房市泡沫并最终崩盘的华尔街大银行或其高管的违规行为。对摩根大通采取的行动，就是其调查结果。(完)