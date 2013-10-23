美国经济：鲜有证据显示奥巴马医保法案导致全职就业岗位减少

路透华盛顿10月22日 - 几乎没什么证据显示，企业雇主为了规避奥巴马医保政策带来的员工医保成本，增聘兼职人员或减少现有雇员工作时间，从而挤压全职就业岗位。

保守派共和党指出，兼职就业人数处于较高水准，说明企业削减员工工作时长以因应新的医保法案。医保法要求企业为全职雇员提供医疗保险。

全美商业经济协会周一公布调查显示，服务业中有五分之一的企业认为，奥巴马医保改革法案在过去三个月妨害了其公司聘雇活动。

但最近几个月公布的就业数据没有显现出明显影响，其中包括周二公布的9月非农就业报告。比如，9月希望找到全职就业岗位的兼职就业人数持平在790万人。

“我们在数据中没发现什么影响，”白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)对Reuters Insider表示。

部分原因可能在于白宫决定将奥巴马医保法中所谓的“强制雇主投保”开始实施时间推迟至2015年1月。根据该条款，员工规模在50人以上的企业必须为每周工作超过30个小时的雇员提供合理的医疗保险。

另外，兼职人数激增是在2008年，远早于奥巴马医保法案的颁布时间，而且自2010年以来兼职在总就业人口中的比重就缓慢下降。2008年兼职人数激增以及此后的稳步下滑表明，兼职人数处于高位的原因是经济疲弱这种可能性更大。

Center on Budget and Policy Priorities分析师Paul Van de Water本月在一份报告中写道，“医保改革中的雇主投保指令可能会对工时产生一些影响，但尚未在数据中体现出来。”(完) (编译 李爽 审校 张涛)